Ежегодная открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», к участию в которой допускаются как любители, так и профессионалы, в 2024 году назначена на 10 февраля. В Липецкой области основная гонка пройдет в районе базы отдыха «Алые паруса» (Липецкий район, село Пады, улица Усманская, 1А). Старт – в 12.00. Участники моложе 18 лет преодолеют дистанцию в 5 километров, взрослые – 10 километров.

В этом году зарегистрироваться на «Лыжню России» можно через портал Госуслуги по ссылке. Заявку могут подать граждане с подтверждённой учётной записью. Уведомление о регистрации будет направлено в течение пяти рабочих дней.

«Хорошая традиция, которой уже не один десяток лет, – выходить на старт всей страной, всей семьей, всем рабочим коллективом. Это настоящий праздник спорта, здорового досуга, доступного людям разного возраста. Каждый, кто примет участие, – это уже победитель, не зависимо от того, каким по счету он придет к финишу. Потому что в этот день он демонстрирует себе и всем окружающим единство со всеми россиянами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.