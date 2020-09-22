Жители Липецкой области могут заявить о смене реквизитов через МФЦ

Ряд выплат по линии соцзащиты с 1 октября 2020 года банки обязаны будут перечислять только на карты отечественной платежной системы «Мир». Заявить о смене реквизитов банковского счета можно через МФЦ.

Всем гражданам, которые перешли на карту «Мир», открыв или изменив счет в банке, необходимо до 1 октября 2020 года сообщить в центры соцзащиты по месту жительства об изменении реквизитов счета. Теперь сделать это можно с помощью центров «Мои Документы».

Заявление об изменении реквизитов счета заполняется на месте, в МФЦ. Напоминаем, что если у гражданина нет карты «Мир» и он получает через соцзащиту такие выплаты, как ежемесячная выплата на третьего ребенка или последующих детей; ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно; выплаты подвергшимся воздействию радиации; пособие по беременности и родам; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет; пособие на ребенка — ему нужно обратиться в банк и выяснить, что нужно сделать для получения данных выплат после 1 октября 2020 года.

Если граждане получают пособия или социальные выплаты через «Почту России» или на счет в банке, за которым не закреплена ни одна банковская карта, дополнительно заводить карту «Мир» не нужно.

«Создание и развитие региональной системы многофункциональных центров стало действенным инструментом в решении задачи повышения доступности и качества государственных услуг, прозрачности деятельности органов власти», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.