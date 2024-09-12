Жители Липецкой области с начала года отправили почти 25 тысяч запросов через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Сервис создан по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». С помощью онлайн-платформы жители региона могут сообщить о любой волнующей проблеме. Заявка в профильный орган власти или администрацию муниципалитета отправится автоматически. Без ответа обращение не останется — ведомства обязаны дать его в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются быстрее: в срок до 10 дней.

В августе жители Липецкой области обращались за помощью через платформу 3428 раз. Самые частые запросы касались получения медпомощи, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, качества автомобильных дорог. 1945 проблем решены.

Обращение можно подать на официальном сайте или через мобильное приложение. Оно доступно на всех платформах: RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Можно следить за статусом обращения и оценить качество полученного ответа, а также принять участие в опросах, обсуждении и голосовании.

«Обращение в органы власти региона стала намного удобнее за счёт онлайн-заявок, быстрому получению обратной связи и доступности всей необходимой информации на официальных сайтах. Цифровизация делает процесс подачи заявлений быстрым, простым и прозрачным, а также положительно влияет на скорость решения проблем наших жителей», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.