Жители региона всё чаще стали обращаться по вопросам капитального ремонта через онлайн-сервисы. За девять месяцев 2021 года дистанционно собственники оставили в 10 раз больше обращений в сравнении с личным приёмом. Операторы ЕДС приняли 19781 звонок, поступило 7434 электронных и бумажных письма, а также более 1000 сообщений в социальные сети ФКР.

В рамках официальных обращений жители чаще всего отдавали предпочтения онлайн-сервисам Фонда – мобильному приложению ФКР48, электронной почте info@kapremont48.ru и кнопке «Оставить идею, обращение» на нашем сайте. На эти ресурсы поступило более 6 тысяч сообщений.

“Качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Современные сервисы призваны вывести обслуживание населения на новый уровень. Важно, чтобы люди могли ознакомиться с необходимой информацией и обязательно получали обратную связь”.

В топ-3 тем, которые волнуют собственников, вошли изменения в квитанции – 51,7%, начисления взносов – 18,1%, справки, рассрочка – 14,7%. «Мы стараемся быть как можно ближе к жителям и оперативно реагировать на все обращения. Наиболее активно в данный момент мы развиваем онлайн-сервисы: дистанционный формат удобен для жителей и позволяет быстрее решать возникающие вопросы. К примеру, если у человека неотложная ситуация, и ему срочно нужен ответ, он может написать сообщение нам в социальных сетях и получить ответ в максимально короткий срок», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.