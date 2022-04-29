Более 50 человек в регионе с начала года смогли открыть своё дело при содействии центра занятости. На открытие бизнеса предусмотрена материальная поддержка в размере 145 тысяч рублей. Воспользоваться услугой могут граждане, состоящие на учёте и имеющие статус безработного.

Спрос на данную меру поддержки растёт. В центре занятости это связывают с тем, что упростились условия предоставления. Если раньше выплату на открытие своего дела мог получить гражданин, стоящий на учёте в центре занятости не менее трёх месяцев, то сейчас – сразу после получения статуса «безработный». А в качестве вида деятельности достаточно оформить самозанятость.

К примеру, липчанка Светлана Болотина решила сменить работу бухгалтера на садоводческий бизнес. Половину средств на строительство мини-фермы женщине компенсировали в центре занятости. Сейчас она выращивает клубнику в теплице на приусадебном участке и отмечает, что ароматная ягода особенно не в сезон приносит неплохой доход.

Карьерные консультанты помогли и Кристине Казьминой из города Грязи. Посоветовали открыть парикмахерскую. Женщина уже планирует расширить бизнес – открыть маникюрный и косметологический кабинеты. «Было страшно, вдруг не получится, но в центре занятости меня вдохновили на успех, познакомили с такими же предпринимателями, как я, и сомнения развеялись. Карьерные консультанты здорово помогают с клиентами, приглашают жителей на мастер-классы. Многие потом становятся моими постоянными клиентами», – рассказала Кристина Казьмина.

Как сообщает региональное управление социальной политики, несмотря на непростую экономическую ситуацию, количество безработных в регионе не увеличивается. Но даже для тех, кто сейчас испытывает трудности при поиске работы, карьерные консультанты готовы предложить новые меры поддержки, например, оплачиваемые общественные работы. Всего на поддержку рынка труда в Липецкой области из резервного фонда Правительства России направлено около 200 млн рублей. Основная часть суммы пойдёт на организацию в регионе не только оплачиваемых общественных, но и временных работ.

«Мы ежедневно следим за ситуацией на рынке труда, регулярно проводим встречи с работодателями. Число безработных не растёт. Сейчас их около 2,5 тысячи. А вакансий в шесть раз больше. Есть предприятия, которые сократили своё производство или приостановили. Но даже в этом случаем сотрудники продолжают получать зарплату. При необходимости мы готовы их трудоустроить или переобучить на востребованные профессии», – отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

По программе переобучения в рамках нацпроекта «Демография» житель региона может выбрать одно из 200 направлений. Заявление принимают онлайн на портале «Работа России» или в центре занятости. По целому ряду компетенций доступны курсы профессионального обучения для людей без образования. Формат обучения разный, в том числе, дистанционный. В этом году воспользоваться мерой поддержки смогут около четырёх тысяч человек.

«Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.