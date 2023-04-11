Представители Липецкой области отправили на V Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» 82 творческие работы. Творческий смотр проводят АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» совместно с Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Конкурс направлен на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование у подрастающего поколения чувства любви и уважения к родному краю, а также на развитие дружественных межнациональных отношений, сообщили организаторы.

«Патриотическое воспитание правильно вести с самого юного возраста, когда начинается формирование личности. Нашей стране есть чем гордится. У русских людей высокие нравственные идеалы, которые нужно передать молодому поколению», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках конкурса участники выбирают наиболее интересные для них моменты из жизни страны и рассказывают о них соотечественникам и сверстникам за рубежом в формате видеоролика или текстовой страницы-презентации с обязательным переводом на иностранный язык. Ежегодно работы участников публикуются в интернете, а также на крупных государственных и общественных площадках.

Участники из Липецкой области в этом году отправили на конкурс 82 творческие работы, это жители Липецка, Задонска, Ельца, сел Ленино, Доброе и целого ряда других городов и районов. Так, Арина Дрюнина из села Никольского – автор видеоролика о жизни и заслугах родного села в годы Великой Отечественной войны. А Елизавета Руднева из Липецка создала замечательный видеоролик о достопримечательностях родного города. Самым юным участником стал 3-летний Александр Шатохин из села Долгоруково, а самым взрослым – 43-летняя Екатерина Прошакова из Липецка.

После подведения итогов авторы лучших работ приглашаются в Москву на торжественную церемонию награждения с участием государственных и общественных деятелей, руководителей молодежных организаций, представителей бизнес-сообществ и почетных гостей. За все время проведения конкурса «Расскажи миру о своей Родине» участники отправили более 9550 работ из 89 российских регионов и 52 стран. С ними можно познакомиться в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и других.