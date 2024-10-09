Жители Липецкой области с января по август 2024 года заключили около 7 тысяч договоров долгосрочных сбережений. Общая сумма взносов в негосударственные пенсионные фонды превысила 145 млн рублей, сообщили в липецком отделении Банка России

Программа долгосрочных сбережений стартовала в нашей стране с 1 января этого года. Она помогает накопить деньги, которыми можно будет воспользоваться в будущем, например, после выхода на пенсию. Главная особенность программы в том, что ее участники в течение 10 лет получают от государства прибавку к своим накоплениям. Кроме того, они имеют право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в ПДС, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

Государственное софинансирование начинается, когда человек внесет на свой счет в программе не менее 2 тысяч рублей в год. Размер доплаты зависит от уровня дохода человека. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц государство доплачивает по рублю на каждый вложенный рубль, и так до 36 тысяч рублей в год. Те, у кого доход от 80 до 150 тысяч рублей в месяц, получают по одному рублю на каждые два рубля. Для людей с доходом от 150 тысяч рублей в месяц софинансирование идет один к четырем.

Чтобы вступить в ПДС, нужно заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Эти организации работают под контролем Банка России. Копить деньги в фонде можно за счет личных средств или пенсионных накоплений, сформированных в 2002-2014 годах. НПФ будет инвестировать полученные деньги, например, в ценные бумаги и обеспечивать доходность. Государство тоже будет пополнять счета.

Накопленные деньги можно начать использовать по истечении 15 лет действия договора долгосрочных сбережений или при достижении 55 лет для женщин и 60 – для мужчин. Возможно и досрочное снятие, если потребуются деньги на оплату дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. При этом в особых жизненных ситуациях участники программы могут получить до 100% сформированных средств.