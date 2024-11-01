Жители Липецкой области подали 253 заявки на федеральный конкурс «Наставничество». У конкурса два направления: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». В каждом – четыре номинации, разделённые по сферам: образование, государственная и муниципальная служба, производство, а также социальная сфера и общественная деятельность.

Приём заявок завершился, всего их пришло 24 739. Далее состоится дистанционный отбор: в нём определятся победители, которые выступят от своих регионов в финале. Завершающий этап будет очным и пройдет с 17 по 19 декабря в формате «Фестиваля наставников». Участники смогут заявить заявить о себе и о своей практике наставничества, получить профессиональное признание коллег, пройти образовательную программу и войти в крупнейшее сообщество наставников РФ, сообщают организаторы.

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Организаторами выступают Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Минтруд РФ и Росмолодежь.

«Такие конкурсы – вклад в развитие института наставничества в стране. Надеюсь, липчане успешно справятся с отборочным этапом и выйдут в финал. Этот опыт поможет им применить лучшие практики в нашем регионе», – комментирует губернатор Игорь Артамонов.