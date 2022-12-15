Более 75% жителей Липецкой области хотели бы, чтобы рядом с их домом были установлены видеокамеры. Своим мнением о развитии системы видеонаблюдения их попросило поделиться управление цифрового развития Липецкой области. Опрос проводился в течение ноября среди посетителей МФЦ региона старше 18 лет.

Исследование показало, что 83% респондентов в целом позитивно относятся к установке видеокамер в общественных местах и жилых районах. 77% участников опроса уверены, что видеонаблюдение дает им чувство большей безопасности. При этом почти все опрошенные хотели бы иметь доступ к трансляциям камер. Сейчас такую возможность представляет портал, аналогов которому нет в России.

Правительство Липецкой области модернизирует систему с 2020 года. За это время «Ростелеком» выполнил работы, которые позволили улучшить качество обрабатываемых видеоизображений, увеличить срок их хранения с 7 до 30 дней. В этом году в рамках проекта «Безопасный город» «Ростелеком» увеличил количество камер до 5600. Большинство из них установили в Липецке и Ельце. В следующем году систему планируется расширить. Камеры используют в работе органы правопорядка, городские и районные власти. Система видеонаблюдения помогает раскрывать 68% от общего количества преступлений.

«Наличие видеокамер в общественных местах не является нарушением личного пространства, однако способствует поддержанию правопорядка. Липчане это понимают и поддерживают развитие системы видеонаблюдения. Цифровые сервисы – неотъемлемая часть современного мира и комфорта граждан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.