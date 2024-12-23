В регионе

Жители Липецкой области получат детские пособия и пенсии досрочно

3 минуты назад

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Жители Липецкой области получат социальные выплаты досрочно в связи с новогодними праздниками. 25 декабря на счета липчан придут единое пособие, выплаты на первого ребенка до трёх лет, ежемесячные выплаты из материнского капитала, пособие по уходу за ребенком до полутора лет и ежемесячные пособия на детей до трёх лет военнослужащих по призыву.

26 декабря поступят пенсии за январь, которые обычно приходят 4-го числа. 10 января пенсионеры получат соцвыплаты за 11-е число, которое в 2025 году выпало на выходной день. Далее выплаты будут начислять по графику.

В отделении СФР по Липецкой области отмечают, что досрочно пособия на детей и пенсии получат те, кому они обычно приходят на карту. Жители региона, получающие их по почте, смогут забрать средства с 3 января.

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