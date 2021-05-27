Итоговый экзамен по профессии «Водитель погрузчика» состоялся в областном центре на базе учебно-курсового комбината. Сертификат о переобучении получили 10 человек из 10 районов области.

Предложение освоить новую профессию они получили в территориальных центрах занятости, где стояли на учёте как безработные. Сейчас у большинства из них уже есть предложения от потенциальных работодателей.

Средний заработок водителя погрузчика – выше 30 тысяч рублей, а в сезон максимальная зарплата доходит до 70 тысяч рублей. Сегодняшняя аттестация водителей не первая в этом году. В начале весны благодаря полученным навыкам 30 человек получили работу на крупных предприятиях области.

Всего в 2021 году уже 274 жителя Липецкой области прошли переобучение по разным профессиям и получили новую работу. Это безработные, женщины в декрете и граждане предпенсионного возраста. До конца года профессиональное обучение пройдут более 1000 человек. Планируется трудоустроить минимум 80 процентов из них.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных».

В данный момент новые навыки получают около 350 жителей региона. В топ-5 востребованных специальностей вошли: водитель погрузчика, тракторист-машинист, специалист по маникюру, сварщик, повар. Всего на выбор жителей 50 программ обучения различным профессиям. Среди них новые направления: IT-технологии в логистической деятельности, управление торговлей, информационные технологии в HR – менеджменте.

Программа обучения занимает от 1,5 до 3 месяцев. В это время безработные получают стипендию – от 1500 до 12130 рублей. Ее размер зависит от заработка за последние 3 месяца по предыдущему месту работы.

Кроме того, малоимущие жители, которые обратились за помощью в центр занятости, могут заключить социальный контракт на «поиск работы». Им перечислят 10742 рублей – в первый месяц действия соцконтракта и в течение трёх месяцев после трудоустройства. Если при этом гражданину необходимо пройти обучение (не через центр занятости), его оплатят. Максимальная сумма на эту цель – 30 тысяч рублей.