Премией «Команда Путина» отмечены двадцать липчан. Награду жителям области вручили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководитель регионального исполкома ОНФ Виктория Прибыткова. Торжественная церемония прошла в Городском молодежном центре, который открылся в Школе креативных индустрий Липецка.

«Большинство жителей в нашей области — команда Президента. Но есть те, кто особенно отличился. Это не политики, а врачи, учителя, добровольцы, журналисты, общественники. Они передают гуманитарную помощь в зону СВО, работают с инвалидами, спасают человеческие жизни, делают жизнь жителей региона лучше и помогают другим в самым сложных ситуациях», — сказал Игорь Артамонов.

За работу на благо жителей Липецкой области и развития страны почетный знак «Команда Путина» получили: Дмитрий Якушев, студент, золотой медалист чемпионата мира по дзюдо среди военнослужащих в составе сборной России; Дмитрий Погорелов, детский врач-онколог; Валентин Сонин, руководитель Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»; Анна Гаврилова-Голембовская, ведущая программ телерадиокомпании «Липецкое время», участник межрегиональной волонтерской организации «Армия тыла»; Сергей Сундеев, заместитель главного врача Липецкой областной клинической больницы; Станислав Каменецкий, генеральный директор ООО «МЕТАЛЛ ТРЕЙД Липецк»; Александр Бакулин, руководитель Межрегиональной общественной организации поддержки и содействия ветеранам специальных отрядов быстрого реагирования и других специальных подразделений; Алексей Звягин, врач-эпидемиолог Липецкого областного наркологического диспансера, Леонид Гусев, председатель Липецкого областного Совета ветеранов; Сергей Федорец — доброволец СВО и другие актвиные жители.

Обладатели премии отметили, что быть в команде Путина – большая честь и ответственность, а впереди их ждет серьёзная работа по повышению качества жизни липчан.