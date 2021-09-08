Торжественная церемония награждения состоялась в администрации Липецкой области. Государственные, ведомственные и региональные награды жителям региона вручил руководитель области Игорь Артамонов.

Поздравляя героев дня со знаменательным событием, он поблагодарил липчан за многолетний добросовестный труд: «Спасибо вам за профессионализм и любовь к делу, которому служите. Ваши успехи напрямую влияют на социально-экономическое развитие региона. Желаю вам новых высоких достижений в работе на благо Липецкой области и всей России!».

Высоких наград удостоены 33 жителя Липецкой области. Из них 10 человек отмечены государственными наградами России, среди которых орден Пирогова, медаль Луки Крымского, почетные звания «Заслуженный работник транспорта РФ», «Заслуженный химик РФ», «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», Благодарность Президента РФ.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены заведующая отделением Липецкой областной клинической инфекционной больницы Лариса Володина и заведующая отделением Грязинской центральной районной больницы Наталия Ситникова. Медаль Луки Крымского получили заместитель главного врача Липецкой областной клинической инфекционной больницы Светлана Ларина и старшая медицинская сестра Грязинской центральной районной больницы Ирина Попкова.

За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено машинисту тепловоза управления железнодорожного транспорта ПАО НЛМК Евгению Сорокину. Почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» получил главный специалист отдела по технологии и качеству коксохимического цеха НЛМК Алексей Шиляков.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоен генеральный директор ООО «Колос-Агро» Валентин Кравцов.

За большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность Благодарность Президента России объявлена начальнику организационно-правового отдела Совета депутатов Данковского района Липецкой области Татьяне Мазур. За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 Благодарность Президента страны объявлена директору Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий Роману Евсееву и учителю гимназии №12 Липецка «Гармония» Виктории Чернышевой.

Пять жителей Липецкой области получили ведомственные награды, одному труженику присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», еще двое награждены почетными грамотами министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и природных ресурсов и экологии РФ, одному объявлена Благодарность министра экономического развития РФ.