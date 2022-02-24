Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов и прокурор области Геннадий Анисимов провели совместный прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы на территории региона и нарушений в сфере охраны труда. Прием состоялся при участии сотрудников прокуратуры, следственного управления и руководителей территориальных следственных отделов, в чьем производстве находятся материалы проверок, ставшие предметом внимания руководителя регионального СК России.

В режиме видео-конференц-связи на прием обратились жители Елецкого, Тербунского районов, города Липецка, а также Тамбовской области, чьи конституционные права нарушены их работодателями.

Двое студентов из Липецка в ходе приема пожаловались на нежелание руководства ООО оплатить отделочные работы, выполненные ими еще летом прошлого года. По данному факту следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка регионального СК России проводится доследственная проверка, в рамках которой установлено, что заявители работали штукатурами без официального трудоустройства. Генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов поручил подчинённым сотрудникам выяснить все обстоятельства, установить иных работников коммерческой фирмы, которым возможно также не выплачивалась заработная плата, и в десятисуточный срок дать правовую оценку действиям недобросовестного работодателя и предпринять меры для погашения задолженности. Прокурором области Геннадием Анисимовым поставлена задача перед прокурором района о проверке деятельности руководства ООО, практикующего неофициальные отношения с работниками.

Житель Тамбовской области обратился за помощью в разрешении вопроса о невыплате ему заработной платы и компенсации затрат в общей сумме более 780 тысяч рублей. С сентября 2021 года по январь 2022 он, как технический директор, выполнял работы по укладке инженерных сетей на промышленных площадках в Липецке и Ельце, без оформления трудового договора. Заявитель, считает, что его права нарушены, так как работодатель не выполняет устных договоренностей, отказываясь выплатить ему зарплату и компенсировать командировочные расходы. Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области дал указания о тщательной проверке доводов заявителя, её ход поставил на особый контроль.

Житель Тербунского района, получивший в декабре 2021 года травму головы и позвоночника при выполнении работ по опиловке деревьев, сообщил о невыплате руководством предприятия, на котором он трудился, установленных при длительном лечении и реабилитации законом выплат. Согласно выводам государственной инспекции труда в Липецкой области, причиной несчастного случая явилось нарушение правил охраны труда в результате неудовлетворительной организации производства работ. Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов поручил дать объективную правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность работников, и проверить законность невыплат заявителю.

Прозвучавшие в ходе приема проблемы и их разрешение руководителем следственного управления Евгением Шаповаловым и прокурором области Геннадием Анисимовым поставлены на личный контроль. О результатах заявители будут уведомлены в установленном порядке.