Общественно-просветительская кампания «Доступная среда – ответственность каждого!» стартовала в регионе. Об этом было объявлено на заседании областного Совета по делам инвалидов. Его участниками стали представители исполнительных органов власти, федеральных структур, общественных организаций.

«Доступная среда – это важный фактор в улучшении качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, например, пожилых людей или родителей с маленькими детьми. Разумеется, она может быть создана только усилиями всего общества», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В регионе реализуется комплекс мер, направленных на поддержку людей с инвалидностью, создание доступной среды, вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь. Но то, каких целей мы достигнем в итоге, зависит от слаженного, эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон, – обратилась к участникам заседания заместитель губернатора Липецкой области, председатель Совета по делам инвалидов Ольга Белоглазова.

Участники заседания в своих выступлениях рассказали о том, что уже сделано в вопросах трудоустройства инвалидов, социальной адаптации граждан с инвалидностью в учреждениях культуры, об организации обучения и психолого-педагогического сопровождения детей с расстройством аутистического спектра. В рамках кампании органы власти, общественные организации могут поделиться удачным опытом адаптации какой-либо среды для доступа маломобильных граждан, а также историями людей с инвалидностью, которые, несмотря на сложности, нашли себя в жизни, получили образование, работают, путешествуют, имеют семью. Подготовленные на основе этих данных информационные материалы будут размещаться на официальном сайте управления социальной политики области и в социальных сетях управления.