Жители Липецкой области предпенсионного возраста не останутся без работы

Работе с жителями региона старшего возраста, направленной на поддержку их занятости, в Липецкой области уделяется особое внимание. В рамках национального проекта «Демография» осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50 лет и старше, а также липчан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Трудовая деятельность, несомненно, является одной из важнейших жизненных ценностей, и областная власть прилагает максимум возможностей для обеспечения всех жителей Липецкой области работой с достойной заработной платой», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении труда и занятости Липецкой области, по данным на 1 июня нынешнего года, на обучение направлено 390 жителей региона старшего возраста. Из них 76 человек – работники предприятий и организаций, 314 – незанятые граждане, обратившиеся в службу занятости за поиском работы. Обучение проводилось по 41 профессии и специальности, которые пользуются спросом на региональном рынке труда.

Ищущие работу жители области старшего возраста, обучались по таким профессиям (программам), как «Сестринское дело при инфекциях», «Менеджер в отраслях», «IT-технологии в бухгалтерском деле на основе «1С: Предприятие 8.3», «IT-технологии в логистической деятельности. Программа 1С: Управление торговлей». После обучения они были трудоустроены в «Стройгарант», «Петровский Агрокомплекс», «Липецкие автобусные линии», «Агроном-Сад» и др.

Работники старшего возраста компаний и организаций «Монтажобъектстрой», «Импульс», «Авторитет», «Дримвуд» обучались по профессиям каменщик, столяр, электромонтер. Работники ОГУП «Липецкдоравтоцентр» стали специалистами по экологии и трактористами. Работники ОА ВРП «Грязи» получили профессию машинист крана. Кроме того, прошли переподготовку водители ОАО «Липецкие автобусные линии», повысили квалификацию фармацевты ОГУП «Липецкфармация» и ряда других организаций.

Окончили обучение к 1 июня 300 человек, из них 297 (99%) трудоустроены или продолжают трудовую деятельность.