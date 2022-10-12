Заявки на конкурс «Лига Лекторов», который проводит Общество «Знание», подали 55 жителей Липецкой области. Большинство участников связаны со сферой образования, однако есть и представители других профессий.

Всего за звание Лектора «Знания» будут бороться участники из 88 российских регионов. В конкурсе участвуют жители более тысячи городов и поселков страны. Лекторам предстоит состязаться по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Среди тех, кто готов делиться своими знаниями со всей страной, есть люди весьма необычных профессий и увлечений. Более 9 тысяч конкурсантов будут бороться за 50 мест в списке лучших просветителей страны.

Сейчас уже завершился сбор видеолекций конкурсантов, которые будет оценивать Экспертный совет. В ходе регионального этапа с ноября по декабрь пройдут очные лекции участников на разных площадках страны. После этого конкурсанты проведут дистанционные лекции перед открытой аудиторией. Полуфинал «Лиги Лекторов» будет проходить на площадках в восьми федеральных округах. Просветители, каждый в своем округе, выступят перед открытой аудиторией слушателей, которая выберет финалистов.

В апреле 2023 года в Москве состоится финал всероссийского конкурса. Его участники выступят в московских вузах с лекциями, которые оценят слушатели и Экспертный совет. Имена 50 лучших просветителей «Лиги Лекторов» станут известны на церемонии награждения в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание Лектора «Знания» и возможность участвовать в проектах общества. Еще одной наградой победителям конкурса станут денежные призы в размере 500 тысяч рублей и призы от партнеров конкурса, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Также стартует «Школьная Лига Лекторов». Попробовать свои силы смогут учащиеся школ и средних специальных учебных заведений от 14 до 17 лет. Конкурс проводится по тем же восьми тематическим направлениям, что и основная «Лига Лекторов». Важной составляющей конкурса для школьников, как и для взрослых, станет система наставничества. Развитию наставничества будет способствовать и «Академия Знания», ставшее новым направлением работы Общества «Знание». «Это замечательные просветительские проекты. Сегодня просвещение становится как никогда доступным, преодолевая географические и возрастные границы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.