Завершена регистрация на второй сезон проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего за пять месяцев регистрационной кампании заявки подали более 91 тысячи человек из 89 регионов России и 24 дружественных государств. Липецкую область представляют 620 участников.

Всероссийский конкурс «Начни игру» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В рамках конкурса участники могут освоить профессии игровой индустрии («Партнёрский кейс») или реализовать собственный игровой продукт и найти инвестора («Акселератор игровых проектов»). Развить навыки работы с реальными задачами помогают партнёры – компании из игровой индустрии и ИТ-сферы.

Финал второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» запланирован на март 2024 года в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Предложение объединить эти крупнейшие площадки поддержал Президент России Владимир Путин. Отмечено, что тандем «Начни игру» и «Игр Будущего» создаст самую масштабную площадку в России, посвященную игровой индустрии и киберспорту, и объединит игровых разработчиков, экспертов, киберспортсменов, профессионалов, любителей, геймеров и блогеров.

Местом для проведения финала Всероссийского конкурса «Начни игру» выбран Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Казани. Помимо заключительных конкурсных испытаний молодых создателей видеоигр ожидают лекции, воркшопы и образовательные сессии. Деловую программу планируют провести в открытом формате, чтобы все желающие смогли бесплатно её посетить.

«Ребятам, желающим освоить современные профессии или реализовать себя в ИТ-сфере, сейчас предоставляется множество возможностей со стороны государства. Это связано с запросом на развитие этих направлений. Радует, что липчане не остаются в стороне от этих проектов. Похвально, что они стремятся идти в ногу со временем», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.