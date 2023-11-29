Проверить свои знания о безбарьерной среде, об особенностях общения с людьми с инвалидностью с 1 по 10 декабря сможет любой житель Липецкой области. Регион вновь присоединится к ежегодной общероссийской акции – тотальный тест «Доступная среда». Ее цель – привлечь внимание россииян к вопросам инклюзии, доступной среды и прав людей с инвалидностью.

Тестирование проводится в онлайн-формате и включает вопросы по нескольким темам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. Для участия в тесте надо пройти регистрацию на сайте акции, регистрация уже открыта.

Желающие могут подготовиться к тестированию – пройти ознакомительный вебинар, который состоится 30 ноября в 11:00. Зарегистрироваться на участие в нем можно также на сайте. По итогам мероприятия пройдет разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов. «Понятие «доступная среда» намного шире, чем просто пандусы, кнопки вызова персонала или таблички с шрифтом Брайля. Это правильное отношение граждан к особенным людям, готовность оказать им помощь, умение видеть, что они нуждаются в поддержке», – отметила начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.