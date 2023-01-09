Жители Липецкой области провели новогодние праздники активно и спортивно. Во всех районах области в первые дни января проводились соревнования и дружеские турниры.

Многие из них были объединены традиционной общеобластной «Декадой спорта и здоровья». Так, в городе Грязи в декаду были организованы турнир по вольной борьбе и семинар с серебряным призером чемпионата Мира, двукратным чемпионом России по всестилевому каратэ, мастером спорта Евгением Буцилиным.

В поселке Добринка состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Краснинцы провели состязания по стритболу, данковчане – эстафету «Добрые молодцы – красны девицы!», а становлянцы в -22С вышли на лыжню. В Задонске же любителей активного образа жизни собрал каток спорткомплекса «Айсберг», где прошло массовое катание на коньках для всех желающих. Кроме того, с 3 по 5 января на базе Кузьмино-Отвержского поселенческого Центра культуры и досуга проходил областной турнир по шахматам «Тюшевская Ладья», участниками которого. стали шахматисты из Задонского, Усманского, Данковского, Лебедянского, Долгоруковского, Липецкого и Чаплыгинского районов.

Помимо этого, муниципалитеты проводили свои местные соревнования. В бассейнах сел Красное и Волово устраивались «Рождественские заплывы». В Усмани прошла серия турниров по бадминтону. Липецкий, Воловский, Грязинский и Добровский районы провели муниципальные чемпионаты по мини-футболу. В Измалково прошел турнир по волейболу. В Данковском районе – открытый турнир по савату и соревнования по настольному теннису.

Также проводились и необычные спортивные события. Так, в Волово в первые дни года организовали первенство по зимнему волейболу и женский турнир по футболу на снегу. А в Становом состоялся «Забег обещаний». Становлянцы преодолели 2023 метра, а после написали на своих спортивных номерах то, что хотят воплотить в наступившем году. Долгоруковцам же зимние каникулы запомнятся спортивно-игровым состязанием «Веселое ГТО на воде» в бассейне «Волна».

«Липчане молодцы, что потратили выходные дни на спорт. Если они нашли в себе силы несмотря на погоду начать год с физической культуры, уверен, весь 2023-й пройдет под знаком здорового образа жизни», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.