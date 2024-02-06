За 9 месяцев 2023 года микрофинансовые организации (МФО) Липецкой области заключили 14 тысяч договоров микрозайма на общую сумму почти 675,5 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это на 54,7% меньше — по количеству и на 9,8% — по объему.

«Любые ненужные услуги, которые человеку продали вместе с займом, теперь можно отменить в течение не 14 дней, как это было раньше, а 30-ти. Кроме того, МФО обязаны включать цену всех платных сервисов в показатель полной стоимости кредита (ПСК) и напоминать о праве отказаться от них (о размере ПСК заемщик должен быть уведомлен при оформлении займа). Такие изменения в федеральный закон о потребительском кредите (займе) вступили в силу в январе этого года», — подчеркивает эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.

Если человека не оповестили о праве отказаться от ненужных услуг, он может направить жалобу через интернет-приемную Банка России. Стандартные сроки рассмотрения обращения — 30 дней со дня его регистрации. Кроме того, проконсультироваться со специалистами можно в чате мобильного приложения «ЦБ онлайн» или по телефону бесплатной горячей линии 8-800-300-30-00.

На 1 октября 2023 года в Липецкой области были зарегистрированы 3 микрофинансовые организации.