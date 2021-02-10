Жители Липецкой области будут самостоятельно выбирать общественные территории для благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2022 году. О запуске общероссийской платформы для онлайн-голосования и планах по вовлечению населения в процесс формирования комфортной городской среды рассказали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

«В 2020 году доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, превысила плановый показатель в 12% и составила 13,4%. Регионы активно работали по этому направлению, но нам важно централизовать процесс вовлечения, сделать его более доступным, особенно учитывая, что в этом году мы планируем достичь вовлечённости 15% граждан. Общероссийская платформа будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей», – заявил Марат Хуснуллин.

Работа платформы устроена следующим образом. После быстрой регистрации через «Госуслуги» или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная версия. Задача платформы – не просто рассказывать о том, что население может принимать участие в жизни города, но охватить как можно больше граждан из разных групп, чтобы учесть их мнение при благоустройстве. Ожидается что такой подход позволит снизить напряжённость между разными группами населения и уровень вандализма – там, где жители участвовали в отборе, были волонтёрами, а где-то помогали и финансово, конечный результат, как правило, ценится больше.

«За счёт запуска всероссийской платформы мы решим сразу несколько важных задач. Как показывают опросы, многие всё ещё не знают, как и где принять участие в отборе территорий для благоустройства. Поэтому мы, во-первых, рассчитываем на вовлечение максимального числа людей, чтобы можно было при формировании городской среды учесть все нюансы. Во-вторых, благоустройство станет более открытым – на платформе можно будет посмотреть результаты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о статусе исполнения работ. Но мы не будем останавливаться только на этом. В дальнейших планах – получение обратной связи. Мы хотим опросить граждан об их впечатлениях, о том, довольны ли они той работой, которая делается в регионе, выполняются ли установленные сроки», – сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Подготовка к внедрению нового сервиса на территории Липецкой области уже началась. Разработана программа по этапам формирования регионального плана подключения всех участников процесса организации голосования: профильных ведомств, экспертов, волонтёрского корпуса, общественных деятелей и СМИ. На официальных порталах и страницах в социальных сетях запланирован запуск спецпроекта «Формирование комфортной городской среды в Липецкой области: было/стало». Само онлайн-голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Жителям восьми городов региона (Липецк, Елец, Грязи, Усмань, Данков, Чаплыгин, Лебедянь и Задонск) предложат выбрать те территории, которые благоустроят в первую очередь. Принять участие в голосовании смогут липчане в возрасте от 14 лет.

«Надеюсь, что жители региона активно включатся в рейтинговое голосование и решат, что им необходимо. Территории, которые наберут максимум голосов, будут благоустроены в первую очередь», – прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Во время пресс-конференции были озвучены итоги результатов реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. Липецкая область перевыполнила показатель по благоустройству территорий общего пользования: вместо планового показателя – 117 объектов было сдано 157. В 2021 году запланировано благоустройство 109 общественных пространств. Из них 3 – в рамках второго этапа Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.