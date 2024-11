«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера — начинает прием заявок на обучение в Липецке. Это шанс для всех желающих старше 18 лет бесплатно получить востребованную профессию в сфере цифровых технологий — даже с нулевым опытом. Старт первого«бассейна» в липецком кампусе запланирован на февраль 2025 года. Подать заявку можно уже сейчас на сайте школы.

Школа 21 в регионе создается Правительством Липецкой области с участием Сбера. «Липецкая область ведёт активную работу по развитию ИT-сферы. Причём начиная со школьной скамьи. Сегодня у нас в регионе 50 площадок школьного ИT-образования. Пять лет подряд мы в десятке ведущих регионов по уровню цифровой зрелости. Успешно применяем искусственный интеллект для улучшения и ускорения процессов практически во всех сферах. К примеру, цифровые технологии помогают нашим врачам быстрее ставить диагнозы, полицейским искать нарушителей с помощью камер с распознаванием лиц. И потенциал использования этих технологий на благо людей огромный. А для этого нужны современные кадры. Создание в Липецке «Школы 21», безусловно, позволит готовить высококлассных специалистов, потребность в которых будет только расти», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Наша задача — сформировать в Липецкой области полноценную систему IT-образования. Сегодня важное для всех нас событие — начало приема заявок в «Школу 21» — проект, позволяющий развивать навыки в сфере IТ, которые пригодятся как в текущей профессии, так и откроют новые карьерные горизонты. Этот формат обеспечивает быструю подготовку высококвалифицированных специалистов. Стать частью мира IT возможно в любом возрасте, и Сбер готов помочь каждому сделать первые шаги в этом направлении», – сообщил председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Участники, которые подадут заявку на сайте и пройдут игры онлайн, попадут в «бассейн» — финальный отборочный этап, который длится 26 дней. За это время они погрузятся в основы языка программирования C, который станет базой для дальнейшего обучения.

Совсем скоро «Школа 21» откроется и в Липецке. Я очень рад, что город старинных садов, обширных парков и целебной воды станет частью нашего единого образовательного пространства, в котором мы делимся знаниями, обмениваемся идеями и поддерживаем друг друга на пути к новой профессии. Мы растем не только географически, но и как продукт. За шесть лет существования школы мы накопили немалый опыт обучения цифровым технологиям. Это помогает нам делать наш продукт все лучше: расширять список специальностей, создавать новые технологичные платформенные решения, улучшать систему взаимодействий и выстраивать сильное сообщество профессионалов. Все это поможет участникам, которые проплывут «бассейн» в Липецке и пройдут на основное обучение, не только получить профессиональные знания и «мягкие» навыки для успешной карьеры, но и убедиться в том, что учиться новому — это круто и интересно, в любом возрасте», — сказал директор «Школы 21» Александр Федяков.

Тот, кто проявит себя во время «бассейна», пройдет на основное обучение. Оно длится от 1,5 до 3 лет — темп участники выбирают сами. В рамках основного обучения участники изучают языки программирования: C, C++, Java, C#, Python, Go и другие, развивают навыки Backend и Frontend, GameDev и мобильной разработки. Еще один ключевой этап — трехмесячная стажировка в ИТ-компании, по итогам которой многие участники получают свои первые предложения о работе.

«Бассейн» и основное обучение проходят по методике «равный равному», где участники выступают в роли ученика и учителя. Ребята ищут информацию самостоятельно, делятся знаниями с другими, просят помощи, проверяют чужие задания и сами получают обратную связь. В результате учатся в команде ставить приоритеты, отстаивать свою точку зрения и многое другое.

Кампус школы расположится на улице Зегеля, дом 1 — в одном из самых красивых исторических зданий Липецка. Строению присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание напрямую связано с образованием: возведено в 1911 году для размещения реального училища, затем здесь базировалась трудовая школа, позже — филиал Московского института стали и сплавов. Теперь традицию продолжит «Школа 21». Как и все кампусы школы, липецкий будет открыт 24/7 365 дней в году. В распоряжении участников обучения будут 202 рабочие станции, переговорные, просторный конференц-зал и зоны отдыха.

«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера, которая дает возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах.