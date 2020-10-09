Жители Липецкой области смогут бесплатно повысить квалификацию по компетенциям цифровой экономики

Липецкая область вошла в число участников федеральной программы по обучению цифровым компетенциям. Жители региона могут бесплатно получить персональные цифровые сертификаты на повышение квалификации по IT-специальностям.

Благодаря персональным цифровым сертификатам жители Липецкой области смогут получить документ о повышении квалификации по одному из 22 сквозных направлений, среди которых – искусственный интеллект, программирование и создание ИТ продуктов, промышленный дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность и защита данных, большие данные, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и другие. Полный перечень направлений обучения доступен на сайте цифровойсертификат.рф.

Получить сертификат вправе граждане старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Участники программы должны быть жителями Липецкой области, однако сами образовательные программы могут быть из любого региона.

От Липецкой области в отборе профессиональных программ повышения квалификации участвуют Липецкий государственный технический университет, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской, Лебедянский торгово-экономический техникум, Институт Развития образования, Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». Стоимость обучения будет возмещаться образовательным организациям из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Приём заявок стартует 15 октября на сайте проекта. Необходимо заранее подготовить скан-копии паспорта, ИНН, СНИЛС, а также диплома о высшем или среднем специальном образовании.

Курсы рассчитаны для пользователей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки. Обучение будет проходить онлайн и составит 72 академических часа. Всего пройти обучение по программам цифровой экономики в 2020 году смогут 33 тысячи человек из российских регионов.

«Потребность в IT-специалистах сегодня большая, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что участие в таком масштабном проекте заинтересует жителей области, откроет перед ними новые перспективы. А наши предприятия, в свою очередь, получат высококвалифицированных специалистов».