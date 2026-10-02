Жители Липецкой области смогут бесплатно пройти медиакурс проекта «ТопБЛОГ»

У жителей Липецкой области появилась возможность бесплатно освоить современные медиаинструменты. Онлайн-программу «Медиареактор» открыл всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Курс включает 13 уроков и доступен всем независимо от возраста, профессии и опыта в медиасфере.

Полученные знания помогут рассказывать о своем деле, развивать общественные и предпринимательские инициативы, знакомить аудиторию с природой, культурой и традициями Липецкой области, а также находить интересных героев и важные истории в родных городах и селах.

Обучение построено как путь от идеи до работающего медиапроекта. Сначала участники определяют аудиторию и цель контента, выбирают форматы, составляют план публикаций и учатся оценивать отклик зрителей. Затем осваивают мобильную съемку, репортаж, интервью, монтаж коротких видео и оформление аккаунта. Отдельные уроки посвящены сторителлингу, проверке информации, разговору со специалистами на понятном языке и организации работы медиакоманды.

В основе курса — опыт приглашенных экспертов медиаиндустрии и специалистов Росатома. На примере атомной отрасли показывают, как рассказывать о технологических проектах и выстраивать коммуникацию от имени сообщества. Эти принципы можно адаптировать к любым темам и задачам. После каждого урока предусмотрено задание для самопроверки, а материалы доступны онлайн в удобном темпе.

Чтобы пройти программу, жителям Липецкой области достаточно зарегистрироваться на цифровой платформе. Обучение бесплатное. На сайте также доступны курсы по основам блогинга, юридическим аспектам коммуникации в публичном пространстве, работе с голосом, применению искусственного интеллекта в медиасфере, созданию видео с нуля и вебинары от популярных блогеров.

«Сегодня социальные сети и качественный контент — это мощный инструмент, который помогает людям заявлять о себе, продвигать свои проекты и рассказывать о малой родине. Уверен, жители области активно воспользуются таким шансом и покажут, чем по праву гордится наш регион», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».