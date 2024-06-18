Липецкой области одобрили проведение дистанционного электронного голосования. ЦИК России рассмотрела заявку избирательной комиссии Липецкой области о готовности использовать систему ДЭГ на выборах, назначенных на 8 сентября. Принято положительное решение. Жители региона смогут проголосовать онлайн на единой федеральной платформе. Липецкая область соответствует всем необходимым технологическим параметрам для проведения дистанционного электронного голосования.

Заполнить электронный бюллетень можно будет как на выборах регионального, так и муниципального уровней. Воспользоваться этим правом смогут граждане, у которых учетные записи на портале «Госуслуги» сопоставлены с регистром избирателей государственной автоматизированной системы «Выборы». Это 82 % от общего числа избирателей Липецкой области. На выборах Президента России в марте этого года свыше 105 тысяч жителей региона отдали предпочтение ДЭГ, подав соответствующие заявки. Явка составила 96 %.