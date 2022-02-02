Такую инициативу предложила к реализации заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова на рабочем совещании со специалистами управления ЗАГС и архивов. Это станет логичным продолжением проекта «Мои первые документы», который действует в регионе с августа 2021 года.

Проект «Мои первые документы» реализуется на базе областного перинатального центра и Липецкого городского родильного дома. Здесь мамы ещё до выписки могут получить свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС, ИНН, оформить полис ОМС, сдать документы на регистрацию ребёнка по месту жительства, получение единовременных и ежемесячных выплат, удостоверения многодетной семьи. Также можно записать ребёнка на очередь в детский сад. За весь период реализации проекта выдано 1467 свидетельств о рождении.

Это экономит время мамочек и, что немаловажно, бережёт их здоровье, сводится к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией. Однако есть ряд ситуаций, когда оформить самый главный документ ребёнка сразу в стенах роддома не получается. Например, родители не определились с именем ребенка. В таком случае им нужно обращаться в органы ЗАГС. Чтобы увеличить число точек обращения, сделать получение услуг более удобным и комфортным, с 1 июля этого года первичные свидетельства о рождении, а также о смерти будут выдаваться в офисах МФЦ. Это позволит не только просто и быстро получить нужный документ, но и, например, сразу подать заявления на выплаты, право на которые возникает в связи с той или иной жизненной ситуацией, — говорит заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Жители Липецкой области смогут получить первичное свидетельство о рождении и смерти в любом МФЦ региона, без привязки к адресу проживания. За получением повторного свидетельства нужно будет обращаться по-прежнему в органы ЗАГС.

Также на совещании обсудили итоги работы управления ЗАГС и архивов в 2021 году, задачи на 2022-й. Так, муниципальные архивы региона первыми в России начали оцифровку документов и приступили к созданию электронного архива. Активно проводится просветительская деятельность, особенно среди школьников.