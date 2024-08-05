Жители Липецкой области смогут отменить банковские переводы мошенникам в течение двух дней. С 25 июля 2024 года вступил в силу федеральный закон, который усиливает защиту от случаев кибермошенничества.

Теперь если владелец личного банковского счёта переводит деньги на один из подозрительных счетов, входящих в специальную базу Банка России, финансовая организация обязана приостановить перевод на два дня и предупредить клиента об опасности. За это время гражданин сможет отменить операцию, поясняют в липецком отделении Банка России. При этом если по завершении двухдневного периода он продолжает настаивать на переводе, деньги уйдут по назначению, и банк не компенсирует потери.

С января по июнь 2024 года липчане направили в Банк России 44 обращения на мошеннические действия третьих лиц, в том числе с использованием психологических уловок. Это в два раза больше, чем год назад.