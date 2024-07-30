Жители Липецкой области стали чаще строить дома с помощью сельской ипотеки. За первое полугодие текущего года 54 семьи воспользовались сельской ипотекой именно на строительство домов, а не на приобретение готового жилья, сообщает управление сельского хозяйства региона.

Выдача сельской ипотеки началась весной 2020 года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». По ее условиям кредит можно взять на покупку или строительство квартиры или дома на сельских территориях. В Липецкой области это все населенные пункты за исключением Липецка, Ельца и города Грязи. За первые четыре года в регионе с помощью сельской ипотеки смогли улучшить условия проживания около двух тысяч семей.

Растет число жителей, выбирающих не покупку, а строительство индивидуального жилья. Если в 2020 году только 3% всех получателей сельской ипотеки в Липецкой области строили жилье, то уже в 2023 году количество желающих построить дом увеличилось до 30%. За первое полугодие 2024 года по программе сельской ипотеки в регионе выдан 171 кредит на 749 млн рублей. При этом взять сельскую ипотеку на строительство жилья предпочли уже 38% семей. Чаще всего покупают или строят жилье с помощью сельской ипотеки в Липецком округе. Также популярны Задонский и Грязинский районы.

Приобрести жилье с помощью сельской ипотеки можно по ставке до 3% годовых. Кредит выдается максимум на 25 лет. С прошлого года максимальный размер кредита увеличен с 3 до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе. Воспользоваться сельской ипотекой человек может только один раз в жизни. «Если люди действительно любят сельскую местность, то это прекрасная возможность улучшить свои жилищные условия. Тем более сейчас в Липецкой области глубинка преображается, и жизнь там становится не менее комфортная, чем в городах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.