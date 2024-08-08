Вклады жителей Липецкой области за первые шесть месяцев 2024 года достигли 241 миллиард рублей, не считая средств на счетах эскроу. Это на четверть больше, чем год назад. Как сообщили в отделении Банка России по Липецкой области, рост суммы на вкладах липчан связан с увеличением ключевой ставки, которая позволяет им заработать на более выгодных вложениях. Сейчас средняя максимальная ставка составляет 17,11 процента.

Денежные средства предприятий Липецкой области на депозитных счетах увеличились почти в два раза — до 78,5 миллиарда рублей. На счетах индивидуальных предпринимателей было размещено более 12 миллиарда рублей – на 26,5 процента больше, чем годом ранее.