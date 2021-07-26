Липчане стали реже обращаться в Фонд капремонта Липецкой области с вопросами и жалобами. За первое полугодие 2021 года в адрес регионального ФКР поступило 8032 обращения посредством всех форм связи, что на 13,5% меньше, чем за тот же период 2020 года. При этом абоненты Фонда стали отдавать предпочтения обращениям онлайн. Так, количество электронных и бумажных писем, обращений через сайт и ЕДС возросло на 51% по сравнению с прошлым годом, а посетителей очных приёмов наоборот снизилось на 63%.

Собственники активно используют и социальные сети. За шесть месяцев 2021 года в Инстаграм ФКР поступило 730 обращений, в группу ВКонтакте – 87.

«Качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Современные сервисы призваны вывести обслуживание населения на новый уровень. Важно, чтобы люди могли ознакомиться с необходимой информацией и обязательно получали обратную связь».

С 1 апреля личный приём граждан переведён в центры «Мои документы». Основные цели изменения – повышение доступности услуг, качества ответов и сокращения сроков. В МФЦ липчане могут получить ответы в формате одного окна и в течение одного визита решить сразу несколько вопросов. Особенно комфортно для собственников из отдаленных районов области. Теперь им необязательно ехать в Липецк, они могут выбрать любой из 23 офисов МФЦ.

Ещё одним нововведением первого полугодия стало внедрение стандартных скриптов для ответов операторов ЕДС, чтобы сократить время ожидания. Заявитель сможет получить ответ уже при первом дозвоне. Раньше все обращения проходили обязательную регистрацию и онлайн направлялись специалистам Фонда капитального ремонта Липецкой области. Теперь нет необходимости направлять часть вопросов в ФКР.