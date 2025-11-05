Жители Липецкой области успешно сдали онлайн-зачет по финграмотности

Участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который проходил с 7 по 28 октября, приняли больше 52 тысяч жителей Липецкой области. 78% респондентов успешно справились с заданиями. Всего в России участниками зачета стали свыше 2,3 млн человек.

Взрослые участники лучше всего прошли темы по инвестированию, постановке финансовой цели и ответственному заимствованию. Самыми сложными оказались вопросы про открытие собственного дела и накопления на пенсию. Старшеклассники увереннее всего справились с темами финансового мошенничества и цифровой безопасности. Сложнее им давались вопросы об инвестировании, страховании и банковских продуктах. Как сообщили в Отделении Липецк Банка России, зачет также сдали 3 тысячи семей из Липецкой области. 63% семейных команд успешно справились с заданиями. Все участники получили персональные рекомендации по темам, где допустили ошибки.

«Финансовая грамотность позволяет липчанам чувствовать себя уверенно, понимая риски и преимущества различных денежных операций, и грамотно строить свою материальную стабильность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.