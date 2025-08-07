Жители Липецкой области установить самозапрет на кредиты в МФЦ

Во всех офисах МФЦ Липецкой области появилась возможность оформить самозапрет на потребительские кредиты и займы. Понадобится только паспорт. Ограничение начнет действовать на следующий день после обращения. При желании можно получить на руки уведомление об установке запрета. Такую бумагу МФЦ выдаст через три рабочих дня. В ряде других регионов возможность оформить самозапрет через МФЦ появится только с 1 сентября этого года.

Как подчеркнули в Министерстве социальной политики Липецкой области, самозапрет запрещает банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты и займы на имя человека. Это позволяет людям защититься от мошенников, которые набирают долги по чужим документам. Через МФЦ можно оформить частичный или полный самозапрет. При этом ограничение нельзя установить на ипотеку, образовательные кредиты и кредиты (займы) под залог машины – по ним риски мошенничества минимальны.

Также через МФЦ можно отменить запрет. Нужно прийти в офис с паспортом. Отменять и снова устанавливать самозапрет можно бесплатно сколько угодно раз. Ранее у липчан появилась возможность настроить самозапрет через портал Госуслуг. Для этого нужна подтвержденная учетная запись, подчеркнули в липецком отделении Банка России. На портале Госуслуг человек оставляет в своей кредитной истории ограничительную пометку. После подачи заявки в его личный кабинет приходит уведомление. В нем указаны условия самозапрета и точная дата, когда он вступает в силу. Как правило, ограничение начинает работать на следующий день. Чтобы отменить самозапрет через Госуслуги, потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Она бесплатно оформляется в приложении «Госключ».