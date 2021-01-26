23 января 2021 года профилактическая акция «На прививку становись!» проходила возле ТЦ «Карусель» в Липецке. В этот день получить прививку смогли 55 человек.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 проводилась в передвижном мобильном комплексе медработниками ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №7».

Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции могли все желающие граждане при наличии паспорта и страхового полиса. Перед вакцинацией проводился общий осмотр врачом-терапевтом.

Условия для получения прививки – возраст старше 18 лет; отсутствие тяжелого обострения хронического заболевания и ОРВИ в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации; отсутствие прививок в последние 30 дней; для женщин – отсутствие беременности.

В настоящее время в Липецкой области пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в 29 прививочных пунктах, находящихся в поликлиниках региона, а также в 16 мобильных пунктах – они располагаются у крупных торговых центров и в местах массового скопления людей. Прививку в них может сделать любой желающий при отсутствии противопоказаний.

На данный момент первую аппликацию вакцины получили около 8 000 человек. На этой неделе медики ждут очередную партию вакцины от COVID-19, сообщили в региональном управлении здравоохранения.