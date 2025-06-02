Жители Липецкой области вернули в оборот 2,2 млн рублей мелочью

Больше 402 тыс. монет на общую сумму почти 2,2 млн рублей вернули в денежный оборот жители Липецкой области в ходе акции «Монетная неделя». Общий вес сданной мелочи составил около двух тонн, сообщили в липецком отделении Банка России. У липчан скопились 174 тыс. штук десятирублевых монет, 75 тыс. монет номиналом один рубль и 59 тыс. двухрублевых. Меньше всего на обмен принесли монет в одну копейку – 3,5 тыс. штук.

В «Монетной неделе» приняли участие 10 банков и три сети супермаркетов, работающих в Липецкой области. В рамках аналогичной акции осенью 2024 года липчане принесли в банки и магазины более 406 тыс. монет на общую сумму 1,8 млн рублей.