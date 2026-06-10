Жители Липецкой области вошли в экспертное сообщество конкурса «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги заявочной кампании для экспертов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В 2026 году к работе в экспертном корпусе готовы присоединиться 3 383 специалиста из разных регионов страны, включая 34 представителя Липецкой области.

Экспертам предстоит оценить инициативы участников, направленные на развитие регионов, сохранение традиционных ценностей и повышение качества жизни граждан. Именно они определят самые перспективные проекты, которые получат поддержку и возможность для масштабирования.

С каждым годом экспертное сообщество конкурса растёт, привлекая профессионалов из образования, науки, органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора. В новом сезоне заявки подали на 267 человек больше, чем годом ранее.

«Такая динамика подтверждает высокий авторитет конкурса и доверие к нему со стороны профессионального сообщества. Перед началом работы эксперты проходят обучение и квалификационное тестирование, поэтому к оценке проектов допускаются наиболее компетентные специалисты. Совет Федерации на протяжении многих лет поддерживает конкурс как эффективный механизм выявления лучших инициатив», – отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Экспертного совета конкурса «Моя страна – моя Россия» Лилия Гумерова.

34 жителя Липецкой области, подавшие заявки на участие в экспертном сообществе, получат возможность внести вклад в поддержку социально значимых инициатив, обменяться опытом с коллегами из других регионов и помочь выявить проекты, способные принести реальную пользу территориям и местным сообществам.

В новом сезоне экспертам предстоит оценить проекты по различным направлениям: образование, развитие территорий, туризм, межнациональное единство, семейные инициативы и другие сферы. Наибольшее число заявок поступило на номинацию «Моя педагогическая инициатива».

«Уверен, что профессионализм наших экспертов позволит обеспечить качественную и объективную оценку проектов, а лучшие инициативы получат дополнительные возможности для развития и масштабирования», – прокомментировал руководитель исполнительной дирекции конкурса Дмитрий Турлаков.

Перед началом работы эксперты пройдут обязательную подготовку: обучающие вебинары по методике оценки проектов и особенностям номинаций, а затем – квалификационное тестирование. Каждый проект будет рассмотрен не менее чем тремя независимыми экспертами, при этом специалисты не могут оценивать инициативы из своего региона – это гарантирует объективность и справедливость.

«В Липецкой области живут неравнодушные, деятельные люди, которые готовы не только предлагать идеи, но и профессионально оценивать проекты, направленные на развитие территорий, поддержку образования, семейных и культурных инициатив. Уверен, что наши эксперты внесут весомый вклад в отбор лучших практик, которые в дальнейшем могут быть реализованы и в других регионах страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.