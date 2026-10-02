Жители Липецкой области всех возрастов смогут пройти Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности

Жителей Липецкой области приглашают к участию в IX Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности, который пройдет с 6 по 27 октября. Сдать Финзачёт можно лично или в составе семейной команды. Участникам предложат два уровня сложности — базовый и продвинутый. Освоить их и получить цифровые награды поможет маскот проекта — енот Ефим Лапкин. Каждый участник получит персональные рекомендации по темам, которые оказались сложными. Сдавшие зачёт смогут получить именной сертификат.

Младшие школьники в игровом формате освоят базовые понятия финансовой грамотности, научатся обращаться с деньгами и откладывать на мечту. Взрослые участники проверят, насколько уверенно они управляют личным бюджетом, принимают взвешенные финансовые решения, а также умеют ли противостоять кибермошенникам и недобросовестным продавцам финансовых продуктов.

Для учащихся средних и старших классов предусмотрен отдельный олимпиадный зачёт, который пройдёт 13-15 октября. Задания разработали преподаватели НИУ «Высшая школа экономики». Успешное выполнение этих заданий дает возможность сразу попасть в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по направлению «Финансовая грамотность». Победа в олимпиаде даёт льготы при поступлении в вузы. Знакомство с Финзачётом можно начать с разминки – она уже доступна на портале finzachet.ru.

«Иногда мы думаем, что хорошо разбираемся в какой-то теме и нам не грозят никакие риски. Но это может быть ошибочным. В финансовой сфере незнания грозят потерей денежных средств. Так что липчанам лучше проверить себя. Тем более что по результатам финзачета будут даны персональные рекомендации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.