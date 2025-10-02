Жители Липецкой области выберут символы для новой 500-рублевой банкноты

Жителей Липецкой области приглашают принять участие в онлайн-голосовании за символы для новой банкноты 500 рублей. Купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице Пятигорску. Каждый участник голосования сможет выбрать два символа: один – для лицевой стороны банкноты, из достопримечательностей Пятигорска, другой – для оборотной, из объектов регионов округа. Все символы получили одобрение экспертов Консультативного совета по банкнотам.

Достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке композиции банкноты. Дизайн купюры будет включать изображения первого и второго плана, а также фоновые изображения и микрорисунки. Все они появятся на купюре с учетом защитных элементов. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.

Новая банкнота 500 рублей встанет в один ряд с другими купюрами, которые прошли модернизацию. Они оформлены по единой концепции: одна банкнота – один федеральный округ. В обращении уже находятся обновленные 100 и 5000 рублей. Голосование завершится 14 октября в 12 часов, уточнили в липецком отделении Банка России.