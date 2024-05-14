Более 143 тысяч жителей Липецкой области в этом году приняли участие в четвертом Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства, которое проходило с 15 марта по 30 апреля включительно. На обсуждение в Липецкой области было вынесено более 60 пространств из восьми городов региона. Победителями объявлено 27 пространств.

Так, в Липецке хотят видеть благоустроенными территорию у пруда между жилыми районами пос. Сырский рудник и мкр. Елецкий, аллею вдоль реки Липовки, зону отдыха «Крепость» в районе ул. Водопьянова, 1, а также несколько скверов, пешеходных зон и площадь. В Лебедяни продолжат благоустраивать Городской парк. В Данкове продолжится благоустройство многофункциональной спортивной площадки на ул. Полевой, новая детская игровая зона появится на ул. Семеновского. В Усмани преобразятся скверы Центральный и Песковатый. В Чаплыгине жители высказались за обновление городского пляжа и продолжение благоустройства сквера на ул. Толстого. В Ельце продолжат работы на площади в районе ДК «Железнодорожников», на территории у кинотеатра «Луч», благоустроят игровую зону на территории лыжноспортивной базы, а также в зоне отдыха на реке Ельчик. Помимо этого в Ельце начнут благоустройство набережной на берегу реки Быстрая Сосна. В Задонске продолжатся работы в сквере Южный и на ул. Советской. В городе Грязи жители тоже выбрали скверы – Новорожденных и на ул. Советской. Работы на всех пространствах начнутся в 2025 году.

Отдать свой голос за ту или иную территорию мог каждый житель России старше 14 лет. Проголосовать граждане могли на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте своего муниципалитета, а также через приложение волонтёров, которые сопровождали голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Только в Липецкой области проголосовать гражданам помогали около 800 добровольцев. Почти половина голосов была получена именно через волонтеров.

«В 2024 году благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» в регионе преобразятся 1105 территорий, около 30 из которых выбрали жители региона в рамках Всероссийского голосования в прошлом году», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.