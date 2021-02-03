Больше 300 человек в Липецкой области в первые два дня февраля записались на прививку от коронавируса через портал Госуслуг. Сделать это может любой гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний по здоровью.

Чтобы записаться на вакцинацию, необходимо кликнуть на баннер «Вакцинация от COVID-19» (он расположен на главной странице сайта), а затем нажать кнопку «Записаться на вакцинацию». Далее нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу». Даже если человек не зарегистрирован на портале, он может зарегистрироваться через мобильный телефон.

После того как появится нужная форма, необходимо ввести свои личные данные: фамилию, имя, отчество, а также номера СНИЛС и полиса ОМС. Если эти данные уже были сохранены в профиле на портале госуслуг, то они подгрузятся автоматически.

Затем в карточке услуги останется выбрать врача и поликлинику. Интерактивная карта сразу предложит ближайшее к пациенту отделение на основании его геолокации. Останется выбрать удобные для себя время и дату из свободных для записи дней.

Аналогичным образом можно записаться и на второй этап вакцинации. Отсчитывать необходимый срок не нужно: система сама предложит выбрать время не ранее чем через 21 день после первой прививки. Информация о записи на все этапы будет отображаться в личном кабинете пользователя. После вакцинации человек по желанию может вести дневник самонаблюдения на портале госуслуг либо в мобильном приложении.

Когда будет сделана повторная прививка, появится сгенерированный QR-код. При наведении на него мобильного устройства с программой считывания откроется сертификат, подтверждающий вакцинацию. Его можно распечатать или предъявлять прямо в приложении.

Наличие сертификата о прививке позволяет гражданам в случае контакта с инфицированным не уходить на режим самоизоляции. Это касается и граждан, входящих в группу риска «60+», получив сертификат, они могут продолжать вести активный образ жизни. Также предполагается, что документ понадобится при поездках в другие страны – при его предъявлении будет не обязательным карантин по прибытии за рубеж и возвращении домой.