Жители Липецкой области жаловались на отсутствие отопления, воды и завышение платы за коммунальные услуги. Все фиксируется

Более 830 сообщений по проблемам ЖКХ поступило в ЦУР Липецкой области с момента подачи отопления в области.

Жители области писали о своих проблемах в соцсети, оставляли обращения на сайте:https://artamonovigor.ru/

Чаще всего липчане писали об отсутствии отопления или слишком низкой температуре воздуха в квартире (274), жаловались на управляющие компании (38), а также на завышение платы за коммунальные услуги (44). Более 60 раз липчане обратились с просьбой восстановить холодное водоснабжение.

По нормативам в доме должно быть тепло в течение всего отопительного сезона круглосуточно. За месяц отключения в сумме не должны превышать 24 часа.

При нарушении этих требований собственник вправе обратиться в управляющую организацию.

Сейчас это проще всего сделать через Единую диспетчерскую службу (8 800 450 48 48). В сложившейся ситуации она является эффективным и оперативным способом решения жилищно-коммунальных проблем. Вашу жалобу передадут в работу в управляющую организацию. Выполнить ее обязаны в регламентированные сроки. Госжилинспекция контролирует исполнение заявки. Ее закроют только в том случае, если заявитель подтвердит, что проблема устранена.

За пять недель с начала подачи отопления Госжилинспекция обработала более 1 100 заявок жителей, поступивших на горячую линию по номеру 22-13-16 и в письменном виде через ГИС ЖКХ, а также через соцсети, в том числе инстаграм: https://www.instagram.com/gosgilinspekcia_48