Депутатам Владимиру Архипенко и Владимиру Серикову вручены благодарственные письма от мэра города Первомайска Сергея Колягина. В Липецкую область их доставил атаман села Казаки Елецкого района Геннадий Иванов.

«От имени администрации и всех жителей прифронтового города Первомайска ЛНР выражаю вам и в вашем лице братскому народу великой России благодарность за предоставленную гуманитарную помощь для преодоления сложившейся тяжёлой жизненной ситуации для нашего города», – говорится в послании.

Владимир Архипенко и Владимир Сериков руководят крупным елецким предприятием по производству электрохимических источников питания «Энергия». С первых дней спецоперации завод регулярно поставляет гуманитарную помощь на территорию Донбасса. Начинали с элементарного – одежды, воды и печей-буржуек для обогрева. Сегодня военным требуется экипировка и средства слежения: квадрокоптеры, системы видеонаблюдения.

На закупку гуманитарной помощи расходуется чистая прибыль предприятия, на зарплате работников это не отражается, подчеркнул на общем заводском собрании депутат облсовета Владимир Архипенко.

Но сотрудники не хотят оставаться в стороне. Объединившись в корпоративный чат, они самостоятельно собрали почти миллион рублей. На эти средства закуплена очередная партия спецтехники и экипировки. В ближайшее время гуманитарный груз отправится в зону СВО.

– Когда был организован первый сбор, люди делились, чем могли: кто-то приносил дизель-генератор, а кто-то – просто нательное бельё и пару носков. Коллективу важно поддерживать наших ребят, которые находятся в зоне СВО и которым тяжело сейчас. Считаю, тот вектор поддержки, который мы определили, его нужно продолжать, – отметил депутат областного Совета Владимир Сериков.