Жители еще 17 многоквартирных домов Липецка и Ельца получили поддержку от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Госкорпорация перечислила почти 16 млн рублей тем многоэтажкам, где был проведен энергоэффективный капитальный ремонт.

В семи высотках энергоэффективный капремонт сделан в рамках областной программы. Все они формируют фонд капитального ремонта на общем счете. Оставшиеся десять домов формируют фонд на специальном счете. Их жильцы сами решили не только экономить на оплате коммунальных услуг за счет установки АТП, теплообменников, замене окон в подъездах, но и получить до 80% возврата на дополнительные работы. «Переход на новые энергоэффективные технологии позволяет не только сократить потребление энергоресурсов, но и повысить качество жизни людей», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Большинство домов, получивших поддержку, а это 10 из 17, расположены в Ельце, остальные – в Липецке. На счета елецких многоэтажек на улице Костенко, 58 и улице Черокманова, 19 в целом было перечислено почти 2,5 млн рублей возврата. Оба дома находятся на балансе УК «Елецстроймонтаж». В федеральной программе управляющая компания и жители многоэтажек, которые она обслуживает, планируют продолжать участвовать.

Это уже второй подобный перевод денежных средств липецким многоэтажкам. Месяц назад Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислил на счета 23 многоквартирных домов региона 15 млн рублей. «За два года Липецкая область подала восемь заявок по 48 многоквартирным домам на общую сумму возврата более 30 миллионов рублей. Участие в программе регион также планирует продолжать», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова. Общую сумму средств на счете конкретного дома можно посмотреть в приложении ФКР48 или в квитанции.