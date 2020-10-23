Жители дома в Липецке нашли поддержку у прокуратуры в споре с магазином ритуальных услуг на первом этаже

Прокуратура Октябрьского района г. Липецка провела проверку по публикации СМИ, а также обращениям жильцов многоквартирного дома по ул. Стаханова по вопросу правомерности размещения магазина ритуальных услуг на первом этаже жилого дома.

Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение под организацию магазина, где реализуются похоронные принадлежности и предметы религиозного и культового назначения.

В соответствии с действующим законодательством в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилых зданий не допускается размещение учреждений и магазинов ритуальных услуг.

В этой связи в интересах жильцов дома прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконным размещения и организации деятельности данного магазина.