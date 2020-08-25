Жители многоквартирного дома в Липецке пожаловались в прокуратуру на бездействие управляющей компании

Прокуратура Правобережного района г. Липецка провела проверку по коллективной жалобе жителей многоквартирного дома по ул. Балмочных на бездействие управляющей организациии.

В ходе выездной проверки установлено, что в подземной автопарковке жилого дома имеются следы залития и течи с потолка. Плесень и сырость свидетельствовали о неоднократных залитиях и непринятии необходимых мер по устранению причин такой ситуации.

По результатам проверки в адрес жилищной управляющей компании прокурор внес представление. В настоящее время нарушения устранены, говорится в сообщении прокуратуры Правобережного района г. Липецка.