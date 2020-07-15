Жители многоквартирного дома в Становом пожаловались прокурору на некачественный капитальный ремонт общего имущества

Прокуратура Становлянского района провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома в с. Становое по вопросу проведения некачественного капитального ремонта дома.

Постановлением администрация области от 28.11.2013 № 528 утверждена программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 – 2043 годы. По итогам организованных ФКР конкурсных процедур с ООО «Регионстрой-48» был заключен договор по капитальному ремонту дома, в котором проживают заявители.

Установлено, что при ремонте крыши дома вентиляционные каналы были смонтированы некачественно, в связи с чем в них отсутствовала тяга, что послужило основанием к отключению потребителей от газоснабжения.

К вечеру следующего дня, благодаря оперативным действиям эксплуатационной службы, газоснабжение в доме было восстановлено.

Отсутствие эффективного контроля за работой подрядчика, в результате чего были нарушены жилищные права граждан, послужили основанием для внесения представления в адрес генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования взято на контроль, сообщает прокуратура Становлянского района