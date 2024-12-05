Управление градостроительства Липецкой области заключило контракты на разработку документов для территориального планирования и градостроительного зонирования Липецкого и Добровского округов. Единый документ объединяет генплан и правила землепользования и застройки. Разработка единых документов для Липецкого округа займет 420 дней, а для Добровского – 390 дней.

Работы будут проводиться в несколько этапов: сбор и систематизация данных, создание концепций развития округов, подготовка проектов единых документов, согласование с федеральными и региональными ведомствами, правительством области и соседними муниципалитетами. Также пройдут общественные обсуждения или публичные слушания. Свои предложения можно направить до 1 февраля 2025 года по адресу: Липецк, улица Студеновская, 182 или на электронный адрес: obu_gradstroy@admlr.lipetsk.ru.

«Генплан служит основой для принятия решений по вопросам градостроительства, распределения коммунальных услуг, транспорта и многих других вопросов. Этот стратегический документ определяет долгосрочное развитие территории, поэтому особенно важно учесть мнение жителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.