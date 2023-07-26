Новые сети строятся в микрорайоне Черная слобода в Ельце. Они охватят 16 улиц, где будут построены 600 участков. Качественным водоснабжением будут обеспечены 2,5 тыс. человек.

По проекту предусмотрено строительство новой насосной станции, канализационной насосной станции, водопровода протяженностью 11 км, сетей водоотведения длиной 8,5 км, монтаж колодцев. На сегодня подрядчик ООО «Энергосеть» уже проложил сети водоснабжения протяженностью 3,75 км, 2,5 км сетей канализации, ведутся работы по строительству канализационной насосной станции. Строительство ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда» и должно завершиться весной 2024 года

«Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области».