С 2023 года жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей могут получить услуги в клиентских службах регионального Социального фонда по месту фактического пребывания. При наличии соответствующей регистрации можно оформить материнский капитал, единое пособие и другие меры социальной поддержки.

Помимо регистрации по месту проживания или временного пребывания, у заявителя и членов его семьи, на которых оформляются меры поддержки, должны быть документы, подтверждающие факт проживания на территории новых регионов на момент их вхождения в состав Российской Федерации (на 30 сентября 2022 года).

Заявление на установление мер социальной поддержки и все необходимые документы можно подать лично в клиентские службы Отделения СФР по Липецкой области.

Так же заявления на получение услуг можно оставить в личном кабинете на портале госуслуг с последующим предоставлением документов в клиентскую службу ОСФР региона. Документы на оформление услуг можно представить без перевода на русский язык.