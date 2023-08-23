Раздел «Экскурсии на ОЭЗ» открылся на официальном сайте особой экономической зоны «Липецк». Раздел предлагает ознакомиться с резидентами экономической зоны, а также самостоятельно заполнить заявку на бронирование экскурсии. При этом необходимо указать фамилию, имя, отчество, выбрать вариант экскурсии – профориентацию или туризм, отметить предполагаемую дату посещения ОЭЗ, количество участников и оставить свои контактные данные. Здесь же размещена Памятка по соблюдению техники безопасности на территории особой экономической зоны.

Посетить ОЭЗ и ее предприятия можно с понедельника по пятницу. Группа может составлять от 15 до 45 человек. Допускается присутствие детей от семи лет. Обзорное знакомство с особой экономической зоной займет в среднем 1,5 часа. Стандартная экскурсия с посещением одного завода – 2,5 часа. На час дольше гости смогут провести в ОЭЗ, если захотят посмотреть на работу центра управления сетями, откуда ведется круглосуточный мониторинг всех инженерных систем грязинского и елецкого участков, дистанционное управление объектами инфраструктуры. Контактные телефоны для уточняющих вопросов: + 7 (4742) 51-53-68; + 7 910-252-26-75.

ОЭЗ «Липецк» с 2022 года официально входит в Акселератор по промышленному туризму. Проект реализует Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ. Предприятия ОЭЗ презентуют свои бренды и продукцию, продвигают концепцию «открытости», приглашая на производства школьников, студентов, жителей региона, поддерживают систему профориентации. Ежегодно территорию особой экономической зоны «Липецк» в рамках программы промышленного туризма посещают более 1,5 тысячи гостей.

«Особая экономическая зона «Липецк» считается лучшей в стране по множеству показателей. Это действительно объект гордости региона, познакомиться с которым хотели бы многие. Сегодняшние туристы, возможно, станут завтрашними сотрудниками здешних предприятий. Так что это еще и интересный кадровый ход», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.